Лукашэнка праводзіць нараду з навукоўцамі
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка праводзіць нараду па пытаннях развіцця навуковай сферы і дзейнасці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, піша БЕЛТА.
Гэта мерапрыемства анансавалася і рыхтавалася ўжо даволі даўно. Аб неабходнасці правесці такую сустрэчу з навуковай грамадскасцю Прэзідэнт заяўляў 5 жніўня ў час нарады з рабочай групай па аналізе дзейнасці Нацыянальнай акадэміі навук. "Тое, што з навуковай грамадскасцю мы павінны абмеркаваць праблемы развіцця навукі (і будучыні нашай навукі), - гэта дакладна. Што мы і зробім у бліжэйшы час - у гэтым годзе дакладна", - сказаў Аляксандр Лукашэнка.
У канцы кастрычніка аб падрыхтоўцы да сустрэчы кіраўніку дзяржавы дакладваў старшыня Прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук Уладзімір Каранік. Патрабаванне Прэзідэнта было ў тым, каб на мерапрыемстве прысутнічалі не толькі прадстаўнікі акадэмічнай навуковай грамадскасці, але і вузаўскай, галіновай навукі і ў цэлым максімальна шырокае кола прадстаўнікоў навуковай сферы. Гэта перш за ўсё абумоўлена неабходнасцю забяспечыць больш цесную інтэграцыю навукі і вытворчасці, навукі і адукацыі.
"Гэта нарада павінна стаць сапраўды знакавай падзеяй у развіцці навукі нашай краіны", - адзначаў Уладзімір Каранік.
Паралельна з падрыхтоўкай гэтага мерапрыемства вялася работа па ўстараненні недахопаў у рабоце НАН, на якія раней указваў Прэзідэнт.
Аляксандр Лукашэнка, прымаючы 13 кастрычніка з дакладам кіраўніка НАН, абазначыў пытанні, якія датычацца ўдасканалення дзейнасці акадэміі. "Я ўжо шмат разоў гаварыў, што без навукі нікуды. Час цяпер такі", - падкрэсліў кіраўнік дзяржавы.
Прэзідэнт таксама адзначыў, што статус вучоных і ўзровень даходаў у першую чаргу павінны залежаць ад вынікаў іх дзейнасці. "Ёсць дасягненні, вынаходствы, канкрэтны вынік - атрымай за гэта грошы. Гэта значыць, за вынік дзяржава павінна плаціць. І мы будзем плаціць вучонаму, аддаючы апошнія грошы. Але за вынік трэба плаціць. Гэта галоўнае. Гэта мая цвёрдая пазіцыя", - заявіў беларускі лідар.
У ліку ўдзельнікаў нарады - вышэйшыя службовыя асобы, старшыні аблвыканкамаў і Мінскага гарвыканкама, прадстаўнікі рэспубліканскіх органаў кіравання, члены Прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук, кіраўнікі і работнікі арганізацый НАН, устаноў вышэйшай адукацыі, кіраўнікі і работнікі галіновых арганізацый. Увогуле больш за дзве з паловай сотні ўдзельнікаў.