Лукашэнка правёў нараду па пытаннях стварэння адукацыйнага цэнтра па падрыхтоўцы кадраў

Дзе і як у Беларусі будуць вучыць прафесіям будучыні - пытанне, якое гучала падчас нарады ў Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі 26 студзеня. У Палацы Незалежнасці сабраліся прадстаўнікі ўрада, Адміністрацыі Прэзідэнта, Нацыянальнай акадэміі навук, Мінгарвыканкама, а таксама вядучых ВНУ краіны для таго, каб абмеркаваць стварэнне адукацыйнага цэнтра па падрыхтоўцы кадраў перспектыўных кірункаў.