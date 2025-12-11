3.72 BYN
Лукашэнка правёў сустрэчу са спецпасланнікам ЗША ў Беларусі Джонам Коўлам
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка правёў сустрэчу са спецпасланнікам ЗША ў Беларусі Джонам Коўлам, паведамляе БЕЛТА
"Я рады вас бачыць", - сказаў Джон Коўл пры сустрэчы з беларускім лідарам.
"Я таксама", - адказаў Прэзідэнт.
"Джон, я віншую цябе з новым назначэннем (спецпасланнікам ЗША ў Беларусі. - Заўвага БЕЛТА). Ты цяпер галоўны па Беларусі ў нас. Перадайце Трампу, што мы нешта павінны зрабіць у сувязі з гэтым. І мы зробім", - адзначыў на сустрэчы Аляксандр Лукашэнка.
Ён таксама даў станоўчую ацэнку дзеянням свайго амерыканскага калегі - Прэзідэнта ЗША: "Кажуць, што Трамп любіць ліслівасць. Але я не дзеля ліслівасці. Хачу сказаць, што апошнім часам ён мне вельмі падабаецца сваімі дзеяннямі".
"У нас шмат пытанняў. Свет мяняецца вельмі хутка, з'яўляюцца новыя праблемы, якія мы з вамі павінны абмеркаваць. А магчыма, і вырашыць такія-сякія пытанні", - дадаў Прэзідэнт, апярэджваючы асноўную размову.
Астатняя частка сустрэчы, як звычайна, прайшла за зачыненымі дзвярамі.
Як паведамілі БЕЛТА ў прэс-службе Прэзідэнта Беларусі, перагаворы пачаліся сёння, у пятніцу, 12 снежня. Плануецца, што яны прадоўжацца і на наступны дзень.