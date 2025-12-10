3.75 BYN
2.90 BYN
3.38 BYN
Лукашэнка правёў сустрэчу з паслом Венесуэлы ў Расіі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
11 снежня Аляксандр Лукашэнка правёў сустрэчу з Надзвычайным і Паўнамоцным Паслом Венесуэлы ў Расіі.
Мінск і Каракас не адзін год наладжваюць цеснае ўзаемадзеянне. Актыўны перыяд у гісторыі двухбаковых адносін пачаўся яшчэ пры Уга Чавесе - яго палітыку ў дачыненні да Беларусі працягвае і Мадура.
Нягледзячы на адлегласць, дыялог і ўзаемаразуменне лідараў заўсёды на карысць супрацоўніцтва краін. Пасол Венесуэлы зусім нядаўна ўжо быў у Палацы Незалежнасці.