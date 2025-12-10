Лукашэнка правёў сустрэчу з паслом Венесуэлы ў Расіі

Мінск і Каракас не адзін год наладжваюць цеснае ўзаемадзеянне. Актыўны перыяд у гісторыі двухбаковых адносін пачаўся яшчэ пры Уга Чавесе - яго палітыку ў дачыненні да Беларусі працягвае і Мадура.