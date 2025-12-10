Глядзець анлайнПраграма ТБ
Лукашэнка правёў сустрэчу з паслом Венесуэлы ў Расіі

11 снежня Аляксандр Лукашэнка правёў сустрэчу з Надзвычайным і Паўнамоцным Паслом Венесуэлы ў Расіі.

Мінск і Каракас не адзін год наладжваюць цеснае ўзаемадзеянне. Актыўны перыяд у гісторыі двухбаковых адносін пачаўся яшчэ пры Уга Чавесе - яго палітыку ў дачыненні да Беларусі працягвае і Мадура.

Нягледзячы на адлегласць, дыялог і ўзаемаразуменне лідараў заўсёды на карысць супрацоўніцтва краін. Пасол Венесуэлы зусім нядаўна ўжо быў у Палацы Незалежнасці.

