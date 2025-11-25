Лукашэнка прыбыў з рабочым візітам у Бішкек: першым пунктам значыцца рабочая сустрэча з Пуціным

Прэзідэнт Беларусі прыбыў з рабочым візітам у Кыргызскую Рэспубліку, дзе возьме ўдзел у пасяджэнні Савета калектыўнай бяспекі - Арганізацыі Дагавора аб калектыўнай бяспецы. Борт нумар адзін ажыццявіў пасадку ў аэрапорце Бішкека. Цырыманіял па ўсіх правілах дыпламатычнага пратакола, але з беларускім акцэнтам ад хору Кыргызскага нацыянальнага акадэмічнага тэатра оперы і балета.