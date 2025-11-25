3.70 BYN
Лукашэнка прыбыў з рабочым візітам у Бішкек: першым пунктам значыцца рабочая сустрэча з Пуціным
Прэзідэнт Беларусі прыбыў з рабочым візітам у Кыргызскую Рэспубліку, дзе возьме ўдзел у пасяджэнні Савета калектыўнай бяспекі - Арганізацыі Дагавора аб калектыўнай бяспецы. Борт нумар адзін ажыццявіў пасадку ў аэрапорце Бішкека. Цырыманіял па ўсіх правілах дыпламатычнага пратакола, але з беларускім акцэнтам ад хору Кыргызскага нацыянальнага акадэмічнага тэатра оперы і балета.
Прэзідэнт Беларусі возьме ўдзел у саміце АДКБ
Падчас саміту лідары краін АДКБ разгледзяць праблемы міжнароднай і рэгіянальнай бяспекі. У сваім выступленні Аляксандр Лукашэнка выкажацца па актуальных пытаннях гарантавання калектыўнай бяспекі на еўразійскай прасторы, вызначыць кірункі, якія патрабуюць асаблівай увагі партнёраў. Сярод дакументаў, якія неабходна прыняць, выніковая дэкларацыя Савета калектыўнай бяспекі, рашэнні, што датычацца забеспячэння бягучай дзейнасці арганізацыі, умацавання супрацоўніцтва ў процідзеянні незаконнаму абароту наркотыкаў і незаконнай міграцыі.
Рабочая сустрэча прэзідэнтаў Беларусі і Расіі ў Бішкеку
26 лістапада ў праграме візіту першым пунктам значыцца рабочая сустрэча з прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуціным. На парадку дня як пытанні двухбаковага трэку, так і міжнароднага. У прыватнасці, размова ішла аб урэгуляванні ўкраінскага канфлікту.
Прэзідэнт Беларусі наведае шэраг краін далёкага замежжа
Пасля візіту ў Кыргызстан Прэзідэнт Беларусі наведае шэраг краін далёкага замежжа. Геаграфія вялікай паездкі кіраўніка дзяржавы ахоплівае Паўднёва-Усходнюю Азію, Блізкі Усход і Паўночную Афрыку. Запланавана насычаная праграма, што ўключае перамовы на вышэйшым узроўні і падпісанне міжнародных дакументаў.