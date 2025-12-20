Лукашэнка прыбыў з рабочым візітам у Расію для ўдзелу ў самітах ЕАЭС і СНД

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка прыбыў з рабочым візітам у Расію, дзе 21-22 снежня ў Санкт-Пецярбургу возьме ўдзел у самітах Еўразійскага эканамічнага саюза і Садружнасці Незалежных Дзяржаў.

Аляксандр Лукашэнка 21 снежня возьме ўдзел у пасяджэнні Вышэйшага Еўразійскага эканамічнага савета, якое пройдзе ў вузкім і пашыраным складах. У парадак дня ўключаны два дзясяткі пытанняў. Кіраўнікі дзяржаў Еўразійскага эканамічнага саюза абмяркуюць фарміраванне агульных рынкаў нафты і нафтапрадуктаў, асноўныя напрамкі міжнароднай дзейнасці на будучы год, падыходы да развіцця гандлёва-эканамічнага супрацоўніцтва з асноўнымі партнёрамі ЕАЭС і шэраг іншых пытанняў.