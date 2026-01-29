Лукашэнка прыняў удзел у адкрыцці новай вытворчасці на ААТ "Планар"

30 студзеня на прадпрыемстве "Планар" запусцілі новую інавацыйную вытворчасць. Гэта цэнтр спецтэхналагічнага абсталявання для вытворчасці фоташаблонаў і мікраоптыкі. Зараз беларусы вырабляюць шаблоны для інтэгральных схем памерам 90 нанаметраў.

Кампетэнцыямі, якія ёсць у Беларусі, акрамя беларусаў, валодаюць усяго 4 краіны ў свеце, а на прасторы СНД у нас наогул няма канкурэнтаў. Усё гэта дадатковыя перавагі для прыбытковасці галіны: новыя заказчыкі, інвестпраекты і цалкам іншыя аб'ёмы экспарту. Аляксандр Лукашэнка паабяцаў татальную падтрымку. Але ёсць адна ўмова - трэба паскарацца.