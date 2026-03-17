3.66 BYN
2.96 BYN
3.41 BYN
Лукашэнка прыняў з дакладам кіраўніка Мінсельгасхарча Юрыя Гарлова
Аўтар:Рэдакцыя news.by
18 сакавіка Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка прыняў з дакладам міністра сельскай гаспадаркі і харчавання Юрыя Гарлова.
Прэзідэнту даложана, што сяўбу ранніх яравых збожжавых культур ужо пачалі на большай частцы краіны, акрамя Віцебскай вобласці з-за прыродна-кліматычных умоў паўночнага рэгіёна.
Забяспечана высокая гатоўнасць тэхнікі, што дазволіць выканаць неабходныя аб'ёмы працы ў аптымальныя тэрміны. Падчас даклада ў цэлым абмяркоўваліся і планы па сяўбе іншых культур. Асаблівая стаўка ў гэтым сезоне робіцца на кукурузу.
Аляксандр Лукашэнка пацвердзіў раней пастаўленую перад аграрыямі задачу - забяспечыць валавы збор збожжа не ніжэй за ўзровень 2025 года (гл. відэа).