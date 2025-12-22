3.68 BYN
Лукашэнка прызначыў Дзмітрыя Гару генеральным пракурорам
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка прызначыў Дзмітрыя Гару генеральным пракурорам. Да цяперашняга часу ён кіраваў Следчым камітэтам, паведамляе БЕЛТА.
Вакансія на пасадзе генеральнага пракурора ўтварылася пасля таго, як 19 снежня бягучага года на другім пасяджэнні VII Усебеларускага народнага сходу Андрэй Швед, які ўзначальваў органы пракуратуры, быў выбраны старшынёй Вярхоўнага Суда.
Дзмітрый Юр'евіч Гара нарадзіўся ў 1970 годзе ў Тбілісі (Грузія). У 1993 годзе скончыў Ваенны Чырванасцяжны інстытут у Маскве па спецыяльнасці "правазнаўства", у 2018-м - Акадэмію кіравання пры Прэзідэнце Беларусі па спецыяльнасці "дзяржаўнае кіраванне і эканоміка".
З верасня 1993-га па красавік 2008 года служыў на пасадах следчага, старшага следчага, следчага па асабліва важных справах следчага аддзела ўпраўлення КДБ.
Потым быў назначаны начальнікам следчага аддзела. Займаў гэту пасаду да ліпеня 2008 года.
Жнівень 2008-га - лістапад 2009-га - начальнік трэцяга ўпраўлення Аператыўна-аналітычнага цэнтра пры Прэзідэнце Беларусі.
З лістапада 2009-га па снежань 2019 года - начальнік следчага ўпраўлення КДБ.
Са снежня 2019-га па сакавік 2021 года займаў пасаду намесніка генеральнага пракурора.
У сакавіку 2021 года быў назначаны на пасаду старшыні Следчага камітэта Рэспублікі Беларусь.