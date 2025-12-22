Лукашэнка прызначыў Дзмітрыя Гару генеральным пракурорам

Дзмітрый Юр'евіч Гара нарадзіўся ў 1970 годзе ў Тбілісі (Грузія). У 1993 годзе скончыў Ваенны Чырванасцяжны інстытут у Маскве па спецыяльнасці "правазнаўства", у 2018-м - Акадэмію кіравання пры Прэзідэнце Беларусі па спецыяльнасці "дзяржаўнае кіраванне і эканоміка".