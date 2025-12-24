Глядзець анлайнПраграма ТБ
Лукашэнка: Раство аб'ядноўвае ў малітве і нагадвае аб тым, што жыццё з'яўляецца неацэнным дарам

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў хрысціян, якія святкуюць Нараджэнне Хрыстова 25 снежня. Аб гэтым паведамляе БЕЛТА са спасылкай на прэс-службу кіраўніка дзяржавы.

"У гэта светлае і доўгачаканае свята сэрцы вернікаў напоўнены асаблівым хваляваннем і надзеяй, - гаворыцца ў віншаванні. - Таямнічасць свята Нараджэння Хрыстовага прыносіць духоўную радасць, аб'ядноўвае ў малітве і нагадвае аб тым, што жыццё з'яўляецца бясцэнным дарам".

Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што ў гэты дзень азараючае святло Віфлеемскай зоркі напаўняе дамы сапраўднай любоўю, міласэрнасцю і клопатам пра бліжніх.

"Упэўнены, хрысціянскія каштоўнасці будуць і надалей садзейнічаць захаванню міру і згоды ў грамадстве на карысць роднай Беларусі", - падкрэсліў Прэзідэнт.

Аляксандр Лукашэнка пажадаў усім моцнага здароўя, дабра і шчасця.

