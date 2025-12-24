3.71 BYN
Лукашэнка: Раство аб'ядноўвае ў малітве і нагадвае аб тым, што жыццё з'яўляецца неацэнным дарам
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў хрысціян, якія святкуюць Нараджэнне Хрыстова 25 снежня. Аб гэтым паведамляе БЕЛТА са спасылкай на прэс-службу кіраўніка дзяржавы.
"У гэта светлае і доўгачаканае свята сэрцы вернікаў напоўнены асаблівым хваляваннем і надзеяй, - гаворыцца ў віншаванні. - Таямнічасць свята Нараджэння Хрыстовага прыносіць духоўную радасць, аб'ядноўвае ў малітве і нагадвае аб тым, што жыццё з'яўляецца бясцэнным дарам".
Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што ў гэты дзень азараючае святло Віфлеемскай зоркі напаўняе дамы сапраўднай любоўю, міласэрнасцю і клопатам пра бліжніх.
"Упэўнены, хрысціянскія каштоўнасці будуць і надалей садзейнічаць захаванню міру і згоды ў грамадстве на карысць роднай Беларусі", - падкрэсліў Прэзідэнт.
Аляксандр Лукашэнка пажадаў усім моцнага здароўя, дабра і шчасця.