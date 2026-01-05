Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд

Лукашэнка: Раство займае асаблівае месца ў беларусаў, увасабляючы ўрачыстасць любові і міласэрнасці

Выява

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў праваслаўных хрысціян з Нараджэннем Хрыстовым. Пра гэта БЕЛТА паведамілі ў прэс-службе беларускага лідара.

"Традыцыі Раства, якія нясуць маральныя ідэалы, складаюць неад'емную частку нашай вельмі багатай культурнай і духоўнай спадчыны, умацоўваюць сувязь пакаленняў, дапамагаюць ствараць будучыню Беларусі на прынцыпах міру і згоды", - гаворыцца ў віншаванні.

Кіраўнік дзяржавы таксама адзначыў, што свята Раства займае асаблівае месца ў беларусаў, увасабляючы перамогу любові, дабра і міласэрнасці.

"Няхай шчасце і дабрабыт спадарожнічаюць вам і вашым блізкім, а непаўторная атмасфера гэтага дня дапамагае ў рэалізацыі намечаных планаў і бескарыслівых памкненняў", - пажадаў Аляксандр Лукашэнка.

Разделы:

ПрэзідэнтПрэзідэнт