Лукашэнка: Раство займае асаблівае месца ў беларусаў, увасабляючы ўрачыстасць любові і міласэрнасці
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў праваслаўных хрысціян з Нараджэннем Хрыстовым. Пра гэта БЕЛТА паведамілі ў прэс-службе беларускага лідара.
"Традыцыі Раства, якія нясуць маральныя ідэалы, складаюць неад'емную частку нашай вельмі багатай культурнай і духоўнай спадчыны, умацоўваюць сувязь пакаленняў, дапамагаюць ствараць будучыню Беларусі на прынцыпах міру і згоды", - гаворыцца ў віншаванні.
Кіраўнік дзяржавы таксама адзначыў, што свята Раства займае асаблівае месца ў беларусаў, увасабляючы перамогу любові, дабра і міласэрнасці.
"Няхай шчасце і дабрабыт спадарожнічаюць вам і вашым блізкім, а непаўторная атмасфера гэтага дня дапамагае ў рэалізацыі намечаных планаў і бескарыслівых памкненняў", - пажадаў Аляксандр Лукашэнка.