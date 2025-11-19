3.67 BYN
Лукашэнка разгледзеў кадравыя пытанні
Кадравы чацвер у Прэзідэнта. Аляксандр Лукашэнка правёў цэлы шэраг прызначэнняў.
Новы кіраўнік у Дзяржаўным камітэце па навуцы і тэхналогіях - ім стаў Дзяніс Каржыцкі. Узгоднены новыя старшыні ў шасці раёнах - Ушацкім, Шумілінскім, Краснапольскім і Асіповіцкім, а таксама Хоцімскім і Валожынскім. Змяняецца кіраўніцтва Мінскага трактарнага завода - сюды прыходзіць Тарас Мурог. Новы рэктар у БДТУ - Сяргей Касперовіч. Юрый Машын адпраўляецца кіраваць Магілёўскім дзяржаўным універсітэтам.
Новы першы намеснік у Міністэрстве антыманапольнага рэгулявання і гандлю - ім стала Наталля Васілеўская. Пашыраны паўнамоцтвы дыпламатычнага корпуса. Так, пасол Беларусі ў Кеніі Дзмітрый Красоўскі зараз адказвае і за Эфіопію па сумяшчальніцтве. А Сяргей Маліноўскі, апроч Сербіі і Паўночнай Македоніі, з гэтага часу будзе прадстаўляць інтарэсы Беларусі і ў Чарнагорыі - таксама па сумяшчальніцтве.