Лукашэнка: Спадзяёмся на плённае супрацоўніцтва з Казахстанам

Пункты росту для Беларусі і Казахстана, а таксама вынікі канстытуцыйнага рэферэндуму. 17 сакавіка аб гэтым ішла размова на сустрэчы Аляксандра Лукашэнкі з паслом Казахстана Цімурам Жаксылыкавым.

Прэзідэнт выказаў надзею, што з прыняццем новага Асноўнага закона дзяржава будзе развівацца стабільна і эфектыўна. Лукашэнка таксама падкрэсліў: вынікі галасавання на агульнанацыянальным рэферэндуме гавораць аб сур'ёзнай падтрымцы дзеючага лідара Казахстана Касым-Жамарта Такаева (гл. відэа).

