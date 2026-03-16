3.67 BYN
2.95 BYN
3.37 BYN
Лукашэнка: Спадзяёмся на плённае супрацоўніцтва з Казахстанам
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Пункты росту для Беларусі і Казахстана, а таксама вынікі канстытуцыйнага рэферэндуму. 17 сакавіка аб гэтым ішла размова на сустрэчы Аляксандра Лукашэнкі з паслом Казахстана Цімурам Жаксылыкавым.
Прэзідэнт выказаў надзею, што з прыняццем новага Асноўнага закона дзяржава будзе развівацца стабільна і эфектыўна. Лукашэнка таксама падкрэсліў: вынікі галасавання на агульнанацыянальным рэферэндуме гавораць аб сур'ёзнай падтрымцы дзеючага лідара Казахстана Касым-Жамарта Такаева (гл. відэа).