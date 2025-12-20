3.66 BYN
Лукашэнка станоўча ацаніў працэсы ў беларуска-расійскім супрацоўніцтве
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка і Уладзімір Пуцін правялі сустрэчу ў фармаце тэт-а-тэт у Санкт-Пецярбургу. У Прэзідэнцкай бібліятэцы імя Ельцына палітыкі абмеркавалі парадак Саюзнай дзяржавы, эканамічныя планы Мінска і Масквы на наступны год. Падзяліліся лідары ўражаннямі пра мінулы Усебеларускі народны сход і прамую лінію - зносіны расіян з Уладзімірам Пуціным таксама прайшлі 19 снежня (больш падрабязна - глядзіце відэа).
"Мы з вамі яшчэ ў Бішкеку (на палях саміту АДКБ напрыканцы лістапада бягучага года. - Заўв. рэд.) дамовіліся, што не будзем перагружацца практычнымі пытаннямі двухбаковых адносін. Па-першае, правільна, іх зусім нямнога, урады нядрэнна працуюць. Мы, як дамовіліся, калі ўжо нешта не вырашаецца, тады наверсе няхай выцягваюць пытанні. Такіх адзін-два пытанні, якія трэба ўзгадніць", - заявіў беларускі лідар.
"А так наогул мы рэалізоўваем усе дамоўленасці - ад ваенна-тэхнічнага, ваеннага, абароннага супрацоўніцтва да эканомікі. Пытанняў тут практычна няма", - сказаў Прэзідэнт Беларусі.