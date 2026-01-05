Лукашэнка - суддзям: Дух, падмурак і аснова ў нас адна - справядлівасць

На цырымоніі прысягі ў Палацы Незалежнасці прысутнічалі і ўжо былыя кіраўнікі Канстытуцыйнага і Вярхоўнага судоў. Аляксандр Лукашэнка падзякаваў Пятру Міклашэвічу і Валянціну Сукалу за шматгадовую плённую працу, уручыўшы ім дзяржаўныя ўзнагароды. Суддзяў новай фармацыі Прэзідэнт Беларусі сарыентаваў на фундаментальную працу, у якой адна аснова - справядлівасць.

За апошнія гады ў Беларусі прайшла сур'ёзная судова-прававая рэформа. Яе ініцыятарам быў кіраўнік дзяржавы. У краіне было шмат заканадаўчых змяненняў, новая Канстытуцыя, новы орган народаўладдзя - Усебеларускі народны сход, дзе ў тым ліку абмяркоўваюцца кадравыя пытанні судовай сістэмы (падрабязнасці ў відэа).