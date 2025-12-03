3.74 BYN
Лукашэнка: Сёння Тайланд займае годнае месца ў сям'і краін Паўднёва-Усходняй Азіі
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка накіраваў віншаванні каралю Тайланда Маху Вачыралангкорна і грамадзянам гэтай краіны ў сувязі з Нацыянальным днём. Аб гэтым паведаміла БЕЛТА са спасылкай на прэс-службу кіраўніка дзяржавы.
"Шматвяковая гісторыя Тайланда адзначана подзвігамі і дасягненнямі на шляху будаўніцтва незалежнай квітнеючай дзяржавы, якая сёння мае высокі аўтарытэт, займае годнае месца ў сям'і краін Паўднёва-Усходняй Азіі і ўносіць важны ўклад у развіццё рэгіёна", - гаворыцца ў віншаванні.
Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што традыцыйна дружалюбныя і ўстойлівыя кантакты паміж Мінскам і Бангкокам дазваляюць пашыраць сувязі ў палітычнай, эканамічнай, гуманітарнай і іншых сферах. "Зацікаўленасць у актывізацыі і павышэнні ўзроўню міждзяржаўнага ўзаемадзеяння пацверджана падчас афіцыйнага візіту міністра замежных спраў Беларусі ў ліпені 2025 года", - падкрэсліў ён.
Кіраўнік дзяржавы ўпэўнены, што рэалізацыя наяўнага патэнцыялу беларуска-тайландскага супрацоўніцтва поўнасцю адпавядае адказвае інтарэсам дзвюх краін і з'яўляецца надзейнай асновай для далейшага паглыблення двухбаковых адносін.
Прэзідэнт Беларусі пажадаў каралю Тайланда здароўя і даўгалецця, а народу гэтай краіны - міру і дабрабыту.