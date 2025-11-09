Лукашэнка: Трэба падрыхтаваць якасную праграму развіцця Беларусі да 2030 года

Праграма сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі на 2026-2030 гады павінна быць якаснай, дзейснай і без пражэкцёрства. Пра гэта кіраўнік дзяржавы Аляксандр Лукашэнка заявіў падчас нарады аб дапрацоўцы адпаведнай праграмы, піша БЕЛТА.

"Нам трэба падрыхтаваць якасную і сапраўды рабочую праграму! Без пражэкцёрства, зыходзячы з жыцця, нашага вопыту і наяўных рэсурсаў", - заявіў беларускі лідар.

Аляксандр Лукашэнка нагадаў, што яшчэ летам урад распрацаваў канцэпцыю праграмы на будучую пяцігодку. Прапанаваны шэраг прыярытэтаў, запыт на якія неаднаразова гучаў у грамадстве, яны былі закладзены ў перадвыбарную праграму Прэзідэнта. У тым ліку лічбавізацыя эканомікі, моцныя рэгіёны, дарогі і транспартная інфраструктура, даступнае жыллё, якасць мабільнай сувязі, турызм, павышаныя стандарты камфорту.

"Акрамя таго, у нас хапае надзённых пытанняў у эканамічнай сферы, прычым у такіх кірунках, якія маюць высокі патэнцыял развіцця і могуць стаць драйверам эканамічнага росту: павышэнне ўзроўню тэхналагічнасці вытворчасцей, інвестыцыйнай актыўнасці прадпрыемстваў, зніжэнне ўсіх відаў выдаткаў, рост прадукцыйнасці працы і многія іншыя", - сказаў Прэзідэнт.