3.68 BYN
2.98 BYN
3.43 BYN
Лукашэнка: Трэба падрыхтаваць якасную праграму развіцця Беларусі да 2030 года
Праграма сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі на 2026-2030 гады павінна быць якаснай, дзейснай і без пражэкцёрства. Пра гэта кіраўнік дзяржавы Аляксандр Лукашэнка заявіў падчас нарады аб дапрацоўцы адпаведнай праграмы, піша БЕЛТА.
"Нам трэба падрыхтаваць якасную і сапраўды рабочую праграму! Без пражэкцёрства, зыходзячы з жыцця, нашага вопыту і наяўных рэсурсаў", - заявіў беларускі лідар.
Аляксандр Лукашэнка нагадаў, што яшчэ летам урад распрацаваў канцэпцыю праграмы на будучую пяцігодку. Прапанаваны шэраг прыярытэтаў, запыт на якія неаднаразова гучаў у грамадстве, яны былі закладзены ў перадвыбарную праграму Прэзідэнта. У тым ліку лічбавізацыя эканомікі, моцныя рэгіёны, дарогі і транспартная інфраструктура, даступнае жыллё, якасць мабільнай сувязі, турызм, павышаныя стандарты камфорту.
"Акрамя таго, у нас хапае надзённых пытанняў у эканамічнай сферы, прычым у такіх кірунках, якія маюць высокі патэнцыял развіцця і могуць стаць драйверам эканамічнага росту: павышэнне ўзроўню тэхналагічнасці вытворчасцей, інвестыцыйнай актыўнасці прадпрыемстваў, зніжэнне ўсіх відаў выдаткаў, рост прадукцыйнасці працы і многія іншыя", - сказаў Прэзідэнт.
Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што літаральна праз месяц дакумент павінен быць унесены на разгляд Усебеларускага народнага сходу. "Гэта пытанне нашай стратэгіі, перш за ўсё сацыяльна-эканамічнага развіцця. Хоць усе там пытанні адлюстраваныя. Таму дэлегаты УНС павінны разгледзець гэту праграму і прыняць яе згодна з Канстытуцыяй".
"Зараз вельмі важна прыняць дакладныя праектныя рашэнні і падаць іх на разгляд дэлегатам УНС. Пасля абмеркавання, магчымай дапрацоўкі і зацвярджэння праграма пяцігодкі стане законам для далейшай працы ўсіх дзяржаўных органаў і арганізацый. Значыць, тое, што мы прапішам і што будзе прынята на УНС, павінна няўхільна выконвацца, - сказаў кіраўнік дзяржавы. - Дзяржаўныя і рэгіянальныя праграмы, а таксама штогадовыя прагнозныя і іншыя дакументы павінны пасля прыняцця цалкам адпавядаць рашэнням УНС. Адкарэктаваць іх, унесці змяненні ў кірункі развіцця краіны стане магчыма толькі праз рашэнне гэтага прадстаўнічага сходу".