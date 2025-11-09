"100 ідэй для Беларусі": як рэалізуе свой навукова-тэхнічны патэнцыял моладзь

15-ты сезон рэспубліканскага праекта "100 ідэй для Беларусі" стартаваў. Конкурс даўно набыў нацыянальны маштаб. Ініцыятыва адкрывае магчымасці для рэалізацыі навукова-тэхнічнага патэнцыялу.

Праекты "100-ідэйшчыкаў" - гэта ўклад у развіццё рэальнага сектара эканомікі Беларусі. Анастасія Давыдзенка распрацавала мікрачып для алергадыягностыкі. Унікальнасць праекта - у паніжэнні кошту такога тэсціравання, у параўнанні з аналагамі распрацоўка выходзіць у разы менш па кошце (глядзіце відэа).