3.68 BYN
2.98 BYN
3.42 BYN
Сенат ЗША адобрыў законапраект аб спыненні шатдауна
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Шанц завяршыць самы доўгі шатдаун у ЗША: сенатары дасягнулі пагаднення аб прадаўжэнні фінансавання. Пакет законапраектаў падтрымалі 60 сенатараў - гэта неабходны мінімум для адабрэння.
Пагадненне таксама адмяняе масавыя звальненні федэральных службоўцаў. Законапраект зараз павінен быць адобраны Палатай прадстаўнікоў, затым падпісаны амерыканскім прэзідэнтам Дональдам Трампам.
Нагадаем, урад ЗША часткова не працаваў больш як месяц з-за таго, што Кангрэс не мог дамовіцца аб фінансаванні дзяржаўных службаў.
Фота РІА Навіны