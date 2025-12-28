Лукашэнка: У Беларусі ва ўсіх роўныя магчымасці, трэба толькі працаваць

Краіна моцная сваімі традыцыямі і адна з такіх - віншаваць дзяцей пад Новы год. Кожнае дзіця незалежна ад таго, як складваецца лёс і жыццёвыя акалічнасці, гэтымі святочнымі днямі павінна быць акружана клопатам і ўвагай. Менавіта такой задумкай кіраваўся кіраўнік дзяржавы, калі ініцыяваў акцыю "Нашы дзеці". Яна праходзіць штогод, да марафону добрых спраў заўсёды падключаюцца вышэйшыя службовыя асобы, кіраўнікі прадпрыемстваў, банкі, бізнес, грамадскія аб'яднанні. 29 снежня Аляксандр Лукашэнка асабіста віншаваў дзяцей. На Галоўную ёлку ў Палац Рэспублікі прыехалі 2,5 тыс. дзяцей з розных куткоў краіны.

Дзеці з усіх рэгіёнаў збіраюцца на Галоўную ёлку краіны. Для іх гэта самае класнае свята. Здаецца, толькі што Палац Рэспублікі быў пляцоўкай для вялікіх дзяржаўных падзей, а 29 снежня ўжо пад уладай дзяцей (падрабязнасці ў відэа).