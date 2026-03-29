Лукашэнка: У Беларусі ёсць вялікі інтарэс да супрацоўніцтва з Чукоткай
У Беларусі ёсць вялікі інтарэс да супрацоўніцтва з Чукоткай. Аб гэтым Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка заявіў на сустрэчы з губернатарам Чукоцкай аўтаномнай акругі Уладзіславам Кузняцовым, піша БЕЛТА.
"Вядома, інтарэс у нас вялікі да гэтага краю. Нязведаны край, і для нас таксама. А ўвогуле, усё, што ёсць у вас, таго няма ў нас, - сказаў Аляксандр Лукашэнка. - Не магу сказаць, што ў Расіі няма таго, што ёсць у нас. Зразумела, у Расіі шмат чаго ёсць. Але мы пастараемся канкурыраваць з адпаведнай расійскай прадукцыяй, каб вас зацікавіць у нас. Край вельмі цікавы і асабіста для мяне, і для беларусаў у тым ліку".
Кіраўнік дзяржавы канстатаваў, што цяпер у Беларусі і Чукоцкай аўтаномнай акрузе практычна адсутнічае ўзаемны гандаль. У сувязі з гэтым ён даручыў дамовіцца ва ўрадзе аб развіцці двухбаковага супрацоўніцтва: "Тое, што ў нас няма тавараабароту практычна, гэта бяда. Так не павінна быць. Таму ва ўрадзе трэба дамовіцца, як будзем супрацоўнічаць далей".