Лукашэнка з афіцыйным візітам у Алжыры - чаго чакаць ад перамоў на вышэйшым узроўні

Алжыр - важны эканамічны гулец Афрыкі. Па тэрыторыі гэта самая вялікая краіна кантынента. Плошча - 2 млн 381 тыс. кв. км, г.з. большая за Беларусь у 11 разоў. А па насельніцтве розніца прыкладна ў 4,5 раза. У Алжыры пражываюць 45 млн чалавек.

Гэта вялізны рынак і добры шанец для Беларусі. Наш тавараабарот каля 50 млн долараў. Летась зафіксаваны рэкордны рост - у 16 разоў. Але ўсё роўна патэнцыял яшчэ далёка не вычарпаны, гэтыя лічбы яшчэ вельмі сціплыя для нашых агульных магчымасцей.