Лукашэнка з афіцыйным візітам у Алжыры - чаго чакаць ад перамоў на вышэйшым узроўні
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка прыбыў з афіцыйным візітам у Алжырскую Народную Дэмакратычную Рэспубліку. Гэта ўпершыню на вышэйшым узроўні ў гісторыі адносін паміж краінамі.
Кіраўнік беларускай дзяржавы Аляксандр Лукашэнка і Прэзідэнт Алжыра Абдэльмаджыд Тэббун правядуць перамовы з акцэнтам на паглыбленне гандлёва-эканамічнага супрацоўніцтва і рэалізацыю ўзаемавыгадных двухбаковых праектаў.
Плануецца абмеркаваць перспектывы паставак тэхнікі і кааперацыі, узаемадзеянне ў аграпрамысловым комплексе, медыцыне, адукацыі і гуманітарнай сферы ў цэлым. Па выніках перамоў лідараў краін і візіту ў цэлым будуць складзены двухбаковыя дакументы па развіцці супрацоўніцтва ў розных сферах.
Алжыр - важны эканамічны гулец Афрыкі. Па тэрыторыі гэта самая вялікая краіна кантынента. Плошча - 2 млн 381 тыс. кв. км, г.з. большая за Беларусь у 11 разоў. А па насельніцтве розніца прыкладна ў 4,5 раза. У Алжыры пражываюць 45 млн чалавек.
Гэта вялізны рынак і добры шанец для Беларусі. Наш тавараабарот каля 50 млн долараў. Летась зафіксаваны рэкордны рост - у 16 разоў. Але ўсё роўна патэнцыял яшчэ далёка не вычарпаны, гэтыя лічбы яшчэ вельмі сціплыя для нашых агульных магчымасцей.
У Алжыры напярэдадні ўжо працавалі дзелавыя колы. Распавядзём, чаго чакаць ад перамоў на поўначы Афрыкі (падрабязнасці ў відэа).
Фота president.gov.by