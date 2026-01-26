3.75 BYN
Лукашэнка: З Кітаем мы будзем супрацоўнічаць заўсёды, колькі будзе існаваць наша краіна
Аўтар:Ілона Красуцкая
Пекін для Мінска - найважнейшы пункт апоры і надзейны саюзнік па ўсіх пытаннях ва ўмовах тэктанічных геапалітычных змяненняў.
Пра гэта 27 студзеня заявіў Прэзідэнт Беларусі на нарадзе па пытаннях супрацоўніцтва з Кітаем. Абмяркоўвалі вынікі пяцігодкі і напаўненне будучага дакумента на наступную. Аляксандр Лукашэнка ставіць дакладныя задачы ўраду і адказным за кітайскі кірунак спецыялістам.
Патрэбны глабальныя стратэгічныя мэты адносна лічбаў экспарту, аб'ёму паставак, узмацнення працы з рэгіёнамі, таксама трэба перафарматаваць інвестыцыйнае супрацоўніцтва (падрабязнасці ў відэа).