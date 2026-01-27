3.74 BYN
2.86 BYN
3.40 BYN
Лукашэнка заслухаў даклад пра ход раптоўнай праверкі боегатоўнасці УС Беларусі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Кіраўнік дзяржавы трымае на асабістым кантролі ход маштабнай раптоўнай праверкі боегатоўнасці Узброеных Сіл. 28 студзеня Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка заслухаў даклад дзяржаўнага сакратара Савета Бяспекі Аляксандра Вальфовіча.
Было падрабязна дакладзена аб асаблівасцях і прамежкавых выніках праверкі, аб тым, як з пастаўленымі задачамі спраўляюцца асабісты састаў і тэхніка, як арганізаваны забеспячэнне і захоўванне матэрыяльных сродкаў.