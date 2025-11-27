3.72 BYN
2.92 BYN
3.38 BYN
Лукашэнка заявіў аб зацікаўленасці ў развіцці беларуска-палесцінскага супрацоўніцтва
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка накіраваў віншаванні Прэзідэнту Дзяржавы Палесціна Махмуду Абасу ў сувязі з Міжнародным днём салідарнасці з палесцінскім народам. Аб гэтым паведаміла БЕЛТА, спасылаючыся на прэс-службу беларускага лідара.
Гэтае свята сімвалізуе справядлівае імкненне да захавання сваёй ідэнтычнасці, умацавання дзяржаўнасці і незалежнасці, адзначыў беларускі лідар.
"Дасягненне ўстойлівага міру на Блізкім Усходзе і стварэнне дзяржавы Палесціна ў адпаведнасці з рашэннямі Генеральнай Асамблеі Арганізацыі Аб’яднаных Нацый з’яўляюцца безумоўнай асновай забеспячэння доўгатэрміновай стабільнасці ў рэгіёне", - гаворыцца ў віншаванні.
Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што паміж Беларуссю і Палесцінай сфарміраваліся шматгадовыя дружалюбныя сувязі, якія грунтуюцца на трывалым падмурку партнёрства, узаемнай павагі і даверу. Кіраўнік дзяржавы пацвердзіў шчырую зацікаўленасць у развіцці беларуска-палесцінскага супрацоўніцтва ў сферах сумеснай цікавасці на карысць абодвух народаў.
Прэзідэнт Беларусі пажадаў Прэзідэнту Дзяржавы Палесціна здароўя і нязменных поспехаў, а ўсім палесцінцам - мірнай будучыні, росквіту і дабрабыту.