Лукашэнка заявіў, што будучыню Беларусі вызначаюць толькі яе грамадзяне
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка заявіў, што лёс Беларусі ў руках яе грамадзян. Гэта заява прагучала падчас Паслання беларускаму народу і парламенту, перадае БЕЛТА.
"Якім будзе свет заўтра, мы не ведаем. Якой будзе Беларусь, залежыць толькі ад нас. Кожны павінен думаць пра тое, каб наша краіна развівалася. Давайце рабіць усё, каб для нашых дзяцей было месца, дзе жыць", - сказаў кіраўнік дзяржавы.
"Мая задача - рашэнне стратэгічных пытанняў. У мяне гэтых пытанняў звышдастаткова", - адзначыў беларускі лідар.