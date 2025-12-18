Лукашэнка заявіў, што Праграма развіцця Беларусі пасля зацвярджэння на УНС павінна быць законам

Праграма сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі на будучую пяцігодку пасля яе зацвярджэння на Усебеларускім народным сходзе (УНС) павінна быць законам. Пра гэта заявіў Прэзідэнт Беларусі, Старшыня VII УНС Аляксандр Лукашэнка, паведамляе БЕЛТА.

Аляксандр Лукашэнка расказаў, што да пасяджэння УНС яму былі прапанаваны два праекты праграмы. І ў другім праекце было запісана, што па ходзе Праграма можа карэкціравацца. Аднак катэгарычна супраць гэтага пункта выступіў намеснік Старшыні УНС Аляксандр Косінец, і беларускі лідар падтрымаў гэту пазіцыю.