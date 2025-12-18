3.68 BYN
Лукашэнка заявіў, што Праграма развіцця Беларусі пасля зацвярджэння на УНС павінна быць законам
Праграма сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі на будучую пяцігодку пасля яе зацвярджэння на Усебеларускім народным сходзе (УНС) павінна быць законам. Пра гэта заявіў Прэзідэнт Беларусі, Старшыня VII УНС Аляксандр Лукашэнка, паведамляе БЕЛТА.
Аляксандр Лукашэнка расказаў, што да пасяджэння УНС яму былі прапанаваны два праекты праграмы. І ў другім праекце было запісана, што па ходзе Праграма можа карэкціравацца. Аднак катэгарычна супраць гэтага пункта выступіў намеснік Старшыні УНС Аляксандр Косінец, і беларускі лідар падтрымаў гэту пазіцыю.
"Калі УНС зацвердзіў праграму - гэта закон. Праграма - гэта закон. Ні кропкі, ні літары, ні коскі змяняцца не павінны", - падкрэсліў Прэзідэнт.
Паводле яго слоў, за кожным кірункам у Праграме зацверджаны службовыя асобы. "Трэба выконваць закон. Не выканаў - адказвай", - сказаў кіраўнік дзяржавы.
Звяртаючыся да дэлегатаў, Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што ўсе яны загадзя мелі магчымасць вывучыць і прапрацаваць праект Праграмы. "Я разумею, што сярод дэлегатаў шмат людзей, якія ўпершыню сутыкаюцца з такімі праблемамі. Але быць дэлегатам - справа складаная, і часам даводзіцца не проста займацца арыфметыкай, а акунацца ў некаторыя праблемы эканомікі. Але мы ж дэлегаты. Нікуды ад гэтага не адыдзеш. У гэтым і сутнасць нашай работы", - сказаў ён.