Лукашэнка - журналістам: Вам давяраюць людзі, гэта найвышэйшая ацэнка працы
Канкрэтнымі справамі ў эканоміцы, адукацыі, ахове здароўя, культуры ўсе мы служым Айчыне, рухаючы Беларусь наперад. Гэта заявіў кіраўнік дзяржавы Аляксандр Лукашэнка на ўрачыстым прыёме ад імя Прэзідэнта з нагоды старога Новага года. Гэта яшчэ адна магчымасць падвесці вынікі і ўручыць заслужаныя ўзнагароды тым, хто на сваім прафесійным шляху славіцца канкрэтнымі справамі.
На прэзідэнцкі прыём запрошаны журналісты, палітолагі, артысты, спартсмены, прадстаўнікі розных прафесій і сфер дзейнасці - тыя, хто працуе з кіраўніком дзяржавы і стаіць на перадавой абароны, умацавання суверэнітэту і курсу на стварэнне.
Сустракаць Новы год двойчы - гэта ўжо традыцыя. У Беларусі яна прыгожа ўпісваецца ў цэлую галерэю добрых падзей, з якіх пачынаем год. Урачысты прыём ад імя Прэзідэнта - прыгожы акорд, дзе традыцыйна ёсць месца падвядзенню вынікаў і ўзнагароджанню тых, хто зрабіў свой унёсак у агульныя для краіны дасягненні.
За гады незалежнасці Беларусь сабрала нямала традыцый, навагодні прыём ад імя кіраўніка дзяржавы ў стары Новы год - адна з самых прыгожых. Гэта адзіны дзень у годзе, калі тыя, хто ў буднях знаходзіцца побач з кіраўніком дзяржавы і стаіць на перадавой бяспекі, могуць адкласці рабочыя задачы на заўтра. Такі нефармальны вечар - гэта знак увагі з боку Прэзідэнта і падзяка за працу ў няпросты час (падрабязнасці ў відэа).