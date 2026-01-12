Лукашэнка - журналістам: Вам давяраюць людзі, гэта найвышэйшая ацэнка працы

Сустракаць Новы год двойчы - гэта ўжо традыцыя. У Беларусі яна прыгожа ўпісваецца ў цэлую галерэю добрых падзей, з якіх пачынаем год. Урачысты прыём ад імя Прэзідэнта - прыгожы акорд, дзе традыцыйна ёсць месца падвядзенню вынікаў і ўзнагароджанню тых, хто зрабіў свой унёсак у агульныя для краіны дасягненні.