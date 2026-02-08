3.73 BYN
"Механізм адзін - плаціць за вынік" - Лукашэнка пра ўдасканаленне навуковай дзейнасці
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Механізм адзін - плаціць за вынік. На парадку дня ў кіраўніка дзяржавы - праект указа аб удасканаленні навуковай дзейнасці.
Акрамя старшыні прэзідыума Акадэміі навук, сярод удзельнікаў нарады - кіраўнік Адміністрацыі Прэзідэнта, старшыня Камітэта дзяржкантролю, віцэ-прэм'ер Віктар Каранкевіч, а таксама міністры адукацыі і фінансаў.
Глабальна навуковыя пытанні абмяркоўвалі на нарадзе напрыканцы лістапада з удзелам усіх зацікаўленых. Тады і было вырашана падрыхтаваць дакумент, які дасць адчувальны імпульс развіццю ўсёй сферы. 9 лютага дэталёва прааналізавалі ўсе прапановы (больш падрабязна - глядзіце відэа).