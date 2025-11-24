3.70 BYN
"Мы нікому не павінны забараняць выступаць" - Лукашэнка абмеркаваў арганізацыю УНС з Прэзідыумам
Аўтар:Кацярына Круталевіч
Аляксандр Лукашэнка на Усебеларускім народным сходзе выступіць з Пасланнем да беларускага народа і парламента. 25 лістапада ў Палацы Незалежнасці прайшло пасяджэнне Прэзідыума, на якім абмеркавалі і арганізацыйныя моманты, і, вядома, сэнсы. Аб чым будуць гаварыць дэлегаты? Сутнасць Праграмы сацыяльна-эканамічнага развіцця да 2030 года і павышаная ўвага да форуму.
Галоўнае - не дапусціць у перспектыве канфлікту УНС і кіраўніцтва краіны, настолькі сур'ёзныя паўнамоцтвы сходу. Любым такім складаным механізмам трэба ўмець кіраваць. І дэлегаты зараз гэтаму вучацца, нават калі ёсць рознагалоссі, трэба ісці эвалюцыйным шляхам (гл. відэа).