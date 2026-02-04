3.74 BYN
На нарадзе Лукашэнкі з кіраўніцтвам Савета міністраў абмяркоўваліся пытанні абароны праў работнікаў
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Абарона праў работнікаў, узмацненне адказнасці за нявыплату зарплат, другі шанец для прадпрыемстваў-банкрутаў - шэраг важных эканамічных пытанняў вынесены 6 лютага на разгляд Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі.
У Палацы Незалежнасці праходзіць нарада з кіраўніцтвам Савета міністраў. Яшчэ некалькі гадоў таму ў краіне змянілі падыходы ў дачыненні да неплацежаздольных арганізацый. Стаўку зрабілі на захаванне такіх прадпрыемстваў: працэдуры банкруцтва змянілі механізмы аздараўлення. Стаяла мэта - знізіць стратнасць у эканоміцы, не страчваць рабочыя месцы. Новыя падыходы абкаталі на практыцы. З улікам гэтага вопыту Прэзідэнт актуалізуе задачы (больш падрабязна - глядзіце відэа).