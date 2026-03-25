"Наганяць упушчаны час": Лукашэнка і Кім Чэн Ын адкрылі новую старонку адносін Беларусі і КНДР

26 сакавіка лідары Беларусі і КНДР падпісалі дагавор аб дружбе і супрацоўніцтве. У Пхеньяне прайшлі перамовы Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі і Старшыні Дзяржаўных спраў КНДР Кім Чэн Ына.

Краіны гатовы пашыраць палітычны і эканамічны дыялог, што стане новым этапам у гісторыі двухбаковых адносін. Узаемная цікавасць ахоплівае самыя розныя сферы: прамысловасць, адукацыю, медыцыну і іншыя кірункі (гл. відэа).

