"Наганяць упушчаны час": Лукашэнка і Кім Чэн Ын адкрылі новую старонку адносін Беларусі і КНДР
Аўтар:Наталля Брэвус
26 сакавіка лідары Беларусі і КНДР падпісалі дагавор аб дружбе і супрацоўніцтве. У Пхеньяне прайшлі перамовы Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі і Старшыні Дзяржаўных спраў КНДР Кім Чэн Ына.
Краіны гатовы пашыраць палітычны і эканамічны дыялог, што стане новым этапам у гісторыі двухбаковых адносін. Узаемная цікавасць ахоплівае самыя розныя сферы: прамысловасць, адукацыю, медыцыну і іншыя кірункі (гл. відэа).