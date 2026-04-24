"Не трэба будаваць палацы" - Лукашэнка ацаніў новы МТК у Гомельскай вобласці
Вялікая камандзіроўка Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі на поўдзень краіны - у Гомельскую вобласць - працягваецца. 26 красавіка кіраўнік краіны наведаў малочна-таварны комплекс "Агра-Ляскавічы".
Праект на ўсіх этапах беларускі лідар кантраляваў асабіста. Будаваць трэба было хутка і эканамічна, каб гэта быў прыклад для ўсёй краіны: у якіх умовах павінны ўтрымоўвацца цяляты і дойны статак.
Да 2030-га ўсе малочна-таварныя комплексы ў Беларусі будуць цалкам абноўленыя. Дзеючыя МТК чакае рэканструкцыя, таксама будуць пабудаваны новыя аб'екты. Да гэтага часу краіна плануе павялічыць вытворчасць малака яшчэ на мільён з лішнім тон - да 10,5 т. Для дасягнення гэтай мэты кіраўніком дзяржавы пастаўлена задача: перавесці ўвесь дойны статак на сучасныя ўмовы ўтрымання.
За прыклад, як будаваць, узялі мадэрнізацыю малочна-таварнага комплексу "Агра-Ляскавічы". Прэзідэнт Беларусі неаднаразова прыязджаў асабіста. Аляксандр Лукашэнка шукаў аптымальны варыянт, каб будаваць эканамічна, надзейна, з усімі ўмовамі для цялят (гл. відэа).