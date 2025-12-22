Новыя кіраўнікі ў Генпракуратуры і Следчым камітэце - якія задачы паставіў Прэзідэнт

Генеральную пракуратуру ўзначаліў Дзмітрый Гара. Следчы камітэт - Канстанцін Бычак. Гэта фінальныя кадравыя прызначэнні гэтага года. 23 снежня ў Палацы Незалежнасці Прэзідэнт пагаварыў з афіцэрамі, акрэсліў задачы і ў цэлым вызначыў свае адносіны да падбору кадраў менавіта на гэтыя месцы. Вопытныя, якія разумеюць слова "справядлівасць", цвёрдыя людзі для інтэнсіўнай працы. Барацьба з карупцыяй і экстрэмізмам, расследаванне спраў, звязаных з генацыдам, і справы бягучыя. У пракуратуры і Следчага камітэта мала працы не бывае (падрабязнасці ў відэа).