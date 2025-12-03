Новыя праекты Беларусі ў Азіі, Афрыцы і на Блізкім Усходзе - камандзіроўка Лукашэнкі працягваецца

Новыя праекты Беларусі ў Азіі, Афрыцы і на Блізкім Усходзе і самы строгі кантроль за рэалізацыяй дамоўленасцяў. Вялікая камандзіроўка Прэзідэнта Беларусі працягваецца. Далей у Аляксандра Лукашэнкі - зноў рабочая праграма ў Амане. Найбліжэйшымі днямі запланаваны шэраг сустрэч для абмеркавання ў практычнай плоскасці найважнейшых праектаў у рамках двухбаковага супрацоўніцтва. У Амане наш Прэзідэнт другі раз за тыдзень, і гэта ўжо чацвёртая краіна, дзе праходзяць перамовы. Дэлегацыі і профільныя ведамствы зараз максімальна ўключаны ў працу па выкананні даручэнняў адносна рэалізацыі праектаў, пра якія беларускі лідар дамовіўся ў кожнай са сваіх камандзіровак.