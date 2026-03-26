Пэўныя праекты і глабальнае супрацоўніцтва - вынікі візіту беларускага лідара ў КНДР

КНДР і Беларусь - вынікі перамоў лідараў дзвюх краін. Да чаго прыйшлі афіцыйны Мінск і Пхеньян па выніках афіцыйнага візіту нашага Прэзідэнта ва Усходнюю Азію. Пэўныя праекты і глабальнае супрацоўніцтва зараз актыўна абмяркоўваюць і ў Сетцы, і экспертная супольнасць. Нягледзячы на тое, што дыпламатычным адносінам паміж нашымі краінамі больш за тры дзясяткі гадоў, зараз мы перагортваем новую старонку, новы артыкул сумеснай гісторыі. Гэта факт. І гатовы напаўняць яе новымі сэнсамі і новымі ўзаемавыгаднымі праектамі. На ўзроўні вялікай палітыкі, як паказаў візіт, ёсць добрае разуменне адзін аднаго. Зараз гэта павінна спусціцца на ўзровень тавараабароту і іншых эканамічных паказчыкаў у самых розных галінах. Адпаведныя дакументы ўжо падпісаны (гл. відэа).