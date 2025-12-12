3.72 BYN
Перамовы Лукашэнкі са спецпасланнікам ЗША Коўлам прадоўжыліся 13 снежня
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Перамовы Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі са спецпасланнікам ЗША Джонам Коўлам, якія пачаліся напярэдадні ў пятніцу, 12 снежня, прадоўжыліся і ў суботу, 13 снежня, паведамляе БЕЛТА.
Напярэдадні Аляксандр Лукашэнка сустрэўся з прадстаўнікамі каманды Прэзідэнта ЗША Дональда Трампа на чале са спецыяльным пасланнікам ЗША па Беларусі Джонам Коўлам. "У нас шмат пытанняў. Свет мяняецца вельмі хутка, з'яўляюцца новыя праблемы, якія мы з вамі павінны абмеркаваць. А магчыма, і вырашыць пэўныя пытанні", - сказаў Прэзідэнт перад размовай.