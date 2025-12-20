3.66 BYN
Прэзідэнт Беларусі 21-22 снежня ў Санкт-Пецярбургу прыме ўдзел у самітах ЕАЭС і СНД
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 21-22 снежня з рабочым візітам адправіўся ў Расійскую Федэрацыю для ўдзелу ў самітах Еўразійскага эканамічнага саюза і Садружнасці Незалежных Дзяржаў. Мерапрыемствы адбудуцца ў Санкт-Пецярбургу.
Аляксандр Лукашэнка 21 снежня прыме ўдзел у пасяджэнні Вышэйшага Еўразійскага эканамічнага савета, якое пройдзе ў вузкім і пашыраным складах. У парадак дня ўключаны два дзясяткі пытанняў. Кіраўнікі дзяржаў Еўразійскага эканамічнага саюза абмяркуюць фарміраванне агульных рынкаў нафты і нафтапрадуктаў, асноўныя напрамкі міжнароднай дзейнасці на будучы год, падыходы да развіцця гандлёва-эканамічнага супрацоўніцтва з асноўнымі партнёрамі ЕАЭС і шэраг іншых пытанняў.
Запланавана сустрэча Прэзідэнта Беларусі з Прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуціным.
Традыцыйная нефармальная сустрэча кіраўнікоў дзяржаў - удзельнікаў СНД адбудзецца 22 снежня. Яны ацэняць перспектывы інтэграцыйнага ўзаемадзеяння, а таксама падвядуць вынікі адыходзячага года.