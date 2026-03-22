Прэзідэнт Беларусі 25-26 сакавіка наведае КНДР з афіцыйным візітам
Аўтар:Рэдакцыя news.by
З 25 па 26 сакавіка адбудзецца афіцыйны візіт Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Аляксандра Лукашэнкі ў КНДР. Запрашэнне кіраўніку дзяржавы было накіравана Старшынёй Дзяржаўных спраў Карэйскай Народна-Дэмакратычнай Рэспублікі Кім Чэн Ынам, паведамляе БЕЛТА са спасылкай на прэс-службу беларускага лідара.
Цэнтральным мерапрыемствам візіту стануць перамовы лідараў дзвюх краін. Плануецца абмеркаваць увесь спектр кірункаў развіцця адносін Беларусі і КНДР, вызначыць асноўныя сферы ўзаемнага інтарэсу і найбольш перспектыўныя для рэалізацыі праекты.
Візіт закліканы ўмацаваць дамоўна-прававую базу адносін і спрыяць актывізацыі двухбаковага ўзаемадзеяння.