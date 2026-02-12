3.72 BYN
Прэзідэнт Беларусі асабіста праверыў боегатоўнасць Узброеных
Аўтар:Наталля Брэвус
Прэзідэнт Беларусі асабіста праверыў боегатоўнасць Узброеных Сіл. У рамках раптоўнай праверкі 13 лютага кіраўнік дзяржавы пабываў на 227-м агульнавайсковым палігоне Паўноча-Заходняга аператыўнага камандавання ў Барысаўскім раёне.
Задума экзамена без папярэджання простая - падтрымліваць на высокім узроўні падрыхтоўку арміі. Аляксандр Лукашэнка выслухаў даклады, паразмаўляў з асабовым складам і азнаёміўся з бытавымі ўмовамі вайскоўцаў.
Ацэнкі Прэзідэнта былі дастаткова жорсткімі. Навыкі трэба шліфаваць - расслабляцца на фоне падзей, што адбываюцца навокал, не павінны ні салдаты, ні генералы (гл. відэа).