3.72 BYN
2.91 BYN
3.37 BYN
Прэзідэнт Беларусі дэталёва праінфармаваны наконт інцыдэнту з літоўскім БПЛА
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка дэталёва праінфармаваны наконт інцыдэнту з літоўскім БПЛА. Ён таксама аддаў неабходныя ўказанні Камітэту дзяржаўнай бяспекі і ўсім іншым неабходным структурам. Аб гэтым заявіла прэс-сакратар Прэзідэнта Беларусі Наталля Эйсмант, піша ТАСС.
"Прэзідэнт абсалютна і дэталёва праінфармаваны па гэтым пытанні, усе ўказанні аддадзены. Камітэт дзяржаўнай бяспекі і ўсе іншыя неабходныя структуры дзейнічаюць згодна з атрыманымі даручэннямі", - сказала яна.