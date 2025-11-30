Глядзець анлайнПраграма ТБ
Прэзідэнт Беларусі дэталёва праінфармаваны наконт інцыдэнту з літоўскім БПЛА

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка дэталёва праінфармаваны наконт інцыдэнту з літоўскім БПЛА. Ён таксама аддаў неабходныя ўказанні Камітэту дзяржаўнай бяспекі і ўсім іншым неабходным структурам. Аб гэтым заявіла прэс-сакратар Прэзідэнта Беларусі Наталля Эйсмант, піша ТАСС.

"Прэзідэнт абсалютна і дэталёва праінфармаваны па гэтым пытанні, усе ўказанні аддадзены. Камітэт дзяржаўнай бяспекі і ўсе іншыя неабходныя структуры дзейнічаюць згодна з атрыманымі даручэннямі", - сказала яна.

