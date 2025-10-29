Прэзідэнт Беларусі наведае Бярэзінскі біясферны запаведнік

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7f6cbdfa-7282-48ef-b4a9-17d50ebbcc1d/conversions/e07c6276-187e-4062-bcd7-7c221a206073-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7f6cbdfa-7282-48ef-b4a9-17d50ebbcc1d/conversions/e07c6276-187e-4062-bcd7-7c221a206073-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7f6cbdfa-7282-48ef-b4a9-17d50ebbcc1d/conversions/e07c6276-187e-4062-bcd7-7c221a206073-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7f6cbdfa-7282-48ef-b4a9-17d50ebbcc1d/conversions/e07c6276-187e-4062-bcd7-7c221a206073-xl-___webp_1920.webp 1920w

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка падчас паездкі ў Лепельскі раён наведае Біясферны запаведнік, піша БЕЛТА.

Кіраўнік дзяржавы знаёміцца ​​з комплексным развіццём гэтай тэрыторыі, уключаючы сацыяльную і вытворчую сферы. Што датычыцца турызму, кіраўніку дзяржавы дакладваюць у цэлым аб перспектывах гэтага напрамку ў сістэме Кіраўніцтва справамі Прэзідэнта, да якой адносіцца і Бярэзінскі біясферны запаведнік.

Гэты запаведнік - адзіная на тэрыторыі Беларусі асабліва ахоўная прыродная тэрыторыя самага высокага рангу, унікальны прыродны комплекс, які ўключае ў сябе розныя тыпы лясоў, лугоў і балот, непаўторны пойменны комплекс ракі Бярэзіна.

У бягучым годзе споўнілася 100 гадоў з дня заснавання запаведніка. Да гэтай даты праведзена маштабная рэканструкцыя і мадэрнізацыя цэнтральнай сядзібы ў вёсцы Домжарыцы. Устаноўлены новая сістэма асвятлення, лаўкі і малыя архітэктурныя формы, адрамантаваны тратуары і зоны адпачынку. У гасцінічным комплексе "Сергуч" абноўлены рэстаран, бар, добраўпарадкаваны новы СПА-комплекс.

Дом экалагічнай асветы пераабсталяваны такім чынам, што стаў сучасным шматфункцыянальным цэнтрам з сістэмамі відэа-канферэнц-сувязі і прафесійным аўдыяабсталяваннем, што дазваляе праводзіць мерапрыемствы міжнароднага ўзроўню. "Зялёны клас" пашырыўся да двух прасторных кабінетаў, дзе адначасова могуць займацца некалькі груп школьнікаў.

Добраўпарадаваны таксама Музей запаведнай справы - адзіны ў Беларусі спецыялізаваны музей, які расказвае пра гісторыю аховы прыроды і навуковыя даследаванні запаведніка.

Лясны заапарк стаў больш камфортным як для наведвальнікаў, так і для жывёл, якія ў ім утрымліваюцца.

Усе гэтыя пераўтварэнні кардынальна змянілі інфраструктуру запаведніка, стварыўшы прынцыпова новыя магчымасці для развіцця экалагічнага, пазнавальнага, адукацыйнага і дзелавога турызму.

Раней у інтэрв'ю журналістам Кіраўнік спраў Прэзідэнта Беларусі Юрый Назараў расказаў, што запрасіў кіраўніка дзяржавы наведаць запаведнік і цэнтральную сядзібу ў вёсцы Домжарыцы, каб прадэманстраваць комплекснае рашэнне для развіцця такіх тэрыторый.

"Домжарыцы - гэта цэнтр запаведніка, і гэта такая вёсачка ўдалечыні ад буйных населеных пунктаў. Мы абнавілі вытворчую базу цалкам, стварылі цэх перапрацоўкі драўніны. У любым выпадку ў запаведніку вядзецца догляд лесу, атрымліваюцца бярвёны, якія трэба ператварыць у нешта. Мы практычна нанава пабудавалі і аднавілі цэх. Вырабляем там не толькі дошку, якую можна экспартаваць. Мы выйшлі на вытворчасць садовай мэблі, якая патрэбна ў тым ліку гэтаму ж запаведніку для добраўпарадкавання турыстычнай інфраструктуры", - расказаў Кіраўнік спраў Прэзідэнта.