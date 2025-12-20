3.66 BYN
Прэзідэнт Беларусі назваў ключавую тэму для лічбавізацыі ў ЕАЭС
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка на пасяджэнні Вышэйшага Еўразійскага эканамічнага савета ў пашыраным складзе назваў ключавую тэму для лічбавізацыі ў ЕАЭС, піша БЕЛТА.
"Увесь год пад пільнай увагай былі пытанні рэалізацыі дарожнай карты па стварэнні спрыяльных умоў для электроннага гандлю, развіцці сучасных тавараправодных каналаў. Не без праблем - мы аб гэтым гаварылі на нарадзе ў вузкім складзе. Мы гэту задачу вырашаем і, па меры магчымасці, рухаемся ў гэтым напрамку", - сказаў Аляксандр Лукашэнка.
Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што для лічбавізацыі ў ЕАЭС лічбавы подпіс з'яўляецца ключавой тэмай. Гэта асабліва актуальна ў кантэксце ажыццяўлення дзяржзакупак, рынак якіх у краінах Саюза па выніках 2025 года можа перасягнуць узровень, дасягнуты ў 2024 годзе, а гэта больш за 143 млрд. долараў.
"У цэлым лічбавае асяроддзе павінна ўносіць адчувальны ўклад у павышэнне канкурэнтаздольнасці нашых эканомік, а не ствараць дадатковыя бар'еры ўнутры ЕАЭС", - падкрэсліў Прэзідэнт.