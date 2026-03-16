3.67 BYN
2.95 BYN
3.37 BYN
Прэзідэнт Беларусі назваў вынікі рэферэндуму ў Казахстане ўражальнымі
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка высока ацаніў вынікі рэферэндуму ў Казахстане, на якім прынята новая Канстытуцыя краіны. Аб гэтым кіраўнік дзяржавы заявіў 17 сакавіка на сустрэчы з Надзвычайным і Паўнамоцным Паслом Казахстана ў Беларусі Цімурам Жаксылыкавым, паведамляе БЕЛТА.
Кіраўнік дзяржавы расказаў, што ўважліва назіраў за развіццём сітуацыі ў Казахстане ў перыяд падрыхтоўкі і правядзення рэферэндуму. Прэзідэнт асабліва падкрэсліў адназначную народную падтрымку новай Канстытуцыі і Прэзідэнта Казахстана Касым-Жамарта Такаева.
"Усё ж такі, як ні гавары, гэта падтрымка Прэзідэнта. Ён рызыкнуў у гэты няпросты час, унёс на рэферэндум вельмі важныя для Казахстана пытанні, і народ (падтрымаў. - Заўв. БЕЛТА) - і па яўцы, і асабліва па галасаванні (87 з лішнім працэнтаў) прагаласаваў. Уражальны рэзультат", - падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.
"Я хачу вас павіншаваць. І прашу Вас: перадайце Касым-Жамарту Кемелевічу самыя цёплыя мае пажаданні і віншаванні з вынікам. Ён малайчына. І павіншаваць казахскі народ, казахстанцаў з гэтым поспехам", - дадаў беларускі лідар.
Новая Канстытуцыя прынята ў Казахстане па выніках рэспубліканскага рэферэндуму 15 сакавіка. У падтрымку Асноўнага закона прагаласавалі больш за 87 % удзельнікаў.
Згодна з паведамленнямі казахстанскіх СМІ, у абноўленым варыянце закладзена новая архітэктура ўлады ў краіне. Дакумент арыентаваны на правы чалавека і грамадзяніна, а таксама стварэнне інстытутаў, якія павінны ўмацаваць устойлівасць дзяржавы і павысіць якасць жыцця грамадства.
Адна з ключавых навацый - фарміраванне аднапалатнага парламента, Курултая, які складаецца са 145 дэпутатаў, і ўвядзенне пасады віцэ-прэзідэнта, які будзе дзейнічаць па даручэнні кіраўніка дзяржавы.
Акрамя таго, прадугледжана стварэнне вышэйшага кансультатыўнага органа, які прадстаўляе інтарэсы народа, - Казакстаннын Халык Кенесі (Народны савет Казахстана). Ён надзелены правам распрацоўваць рэкамендацыі па ўнутранай палітыцы і ўмацаванні грамадзянскай згоды, уносіць законапраекты ў Курултай, ініцыяваць правядзенне рэферэндуму.
Упершыню ў гэтай краіне на канстытуцыйным узроўні замацавана права на абарону персанальных даных у лічбавым асяроддзі. Канстытуцыя ўпершыню прама вызначае шлюб як добраахвотны і раўнапраўны саюз мужчыны і жанчыны, зарэгістраваны дзяржавай.