Прэзідэнт Беларусі павіншаваў народ Грэцыі з Днём незалежнасці
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка накіраваў віншаванне народу Грэцыі з Днем незалежнасці, піша БЕЛТА са спасылкай на прэс-службу кіраўніка дзяржавы.
"Гэта знакавае для вашай дзяржавы свята з'яўляецца сімвалам барацьбы грэчаскага народа за свабоду і права на самавызначэнне, яго непахіснай прыхільнасці ідэалам нацыянальнай годнасці і гонару за сваю Айчыну", - гаворыцца ў віншаванні.
Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што Беларусь, як і Грэцыя, надае выключнае значэнне падтрыманню сацыяльнай справядлівасці, захаванню культурнай і духоўнай спадчыны. "Гэта менавіта тыя каштоўнасці, якія пашыраюць сувязі паміж нашымі народамі", - адзначыў Прэзідэнт.
Кіраўнік дзяржавы пацвердзіў зацікаўленасць Мінска ў паглыбленні ўзаемадзеяння з Афінамі і выказаў упэўненасць у тым, што беларуска-грэчаскія адносіны маюць значны патэнцыял для больш дынамічнага развіцця.
Прэзідэнт Беларусі пажадаў народу Грэцыі міру і прагрэсу.