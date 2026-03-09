3.72 BYN
Прэзідэнт Беларусі павіншаваў народнага артыста Расіі Аляксандра Зацэпіна з юбілеем
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Героя Працы, народнага артыста Расіі Аляксандра Зацэпіна з 100-годдзем з дня нараджэння. Пра гэта паведамляе БЕЛТА.
"Векавы юбілей - гэта знакавая падзея для прыхільнікаў Вашага таленту, - гаворыцца ў віншаванні. - Пройдзены Вамі жыццёвы шлях - цэлая эпоха ў развіцці сучаснага музычнага мастацтва. Сотні напісаных твораў, напоўненых дабрынёй і любоўю, пакараюць сэрцы слухачоў розных пакаленняў".
Аляксандр Лукашэнка пажадаў Аляксандру Зацэпіну наймацнейшага здароўя, бадзёрасці і аптымізму. "Няхай Ваша творчасць і надалей радуе адданых прыхільнікаў, спрыяе развіццю культурных сувязяў паміж братэрскімі народамі Беларусі і Расіі", - падкрэсліў кіраўнік дзяржавы.