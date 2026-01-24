3.74 BYN
Прэзідэнт Беларусі павіншаваў прэм'ер-міністра Індыі з Днём Рэспублікі
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка накіраваў віншаванні прэм'ер-міністру Індыі Нарэндру Модзі ў сувязі з нацыянальным святам - Днём Рэспублікі, паведамляе БЕЛТА са спасылкай на прэс-службу беларускага лідара.
"Гэтае свята ўвасабляе векавую мудрасць індыйскай цывілізацыі, якая служыць трывалым падмуркам найбуйнейшай дэмакратыі свету. Дасягненні краіны ў сферах эканамічнага развіцця, інавацый і сацыяльнай сферы выклікаюць павагу і з'яўляюцца прыкладам для многіх дзяржаў", - гаворыцца ў віншаванні.
Як краіна, што старшынствуе ў БРІКС, Індыя ўносіць уклад ва ўмацаванне шматпалярнага і справядлівага свету, канстатаваў Прэзідэнт.
"Беларусь ганарыцца даўнімі дружалюбнымі адносінамі з Індыяй. Перакананы, наша супрацоўніцтва, заснаванае на даверы і ўзаемнай падтрымцы, працягвае паслядоўна развівацца і напаўняцца новым практычным зместам, - падкрэсліў кіраўнік дзяржавы. - Упэўнены, сумеснымі намаганнямі мы ў поўнай меры рэалізуем значны патэнцыял кааперацыі ў прамысловасці, лічбавізацыі, сельскай гаспадарцы і бяспецы".
Аляксандр Лукашэнка выказаў надзею на сустрэчу з Нарэндрам Модзі ў рамках саміту БРІКС.
Прэзідэнт Беларусі пажадаў прэм'ер-міністру Індыі і ўсяму дружалюбнаму індыйскаму народу міру і дабрабыту.