Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд

Прэзідэнт Беларусі павіншаваў з юбілеем Ірыну Алфёраву

Выява

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка накіраваў віншаванні народнай артыстцы Расіі Ірыне Алфёравай з днём нараджэння. Аб гэтым піша БЕЛТА са спасылкай на прэс-службу беларускага лідара.

"З'яўляючыся надзвычай яркай і шматграннай асобай, Вы бліскуча праявілі свае здольнасці ў тэатры і кіно, - гаворыцца ў віншаванні. - Створаныя Вамі запамінальныя вобразы сталі для мільёнаў паклоннікаў ідэалам жаноцкасці і прыгажосці, здабылі сапраўдную народную любоў".

"Беларускія гледачы ведаюць і цэняць Вас як таленавітую актрысу, чыя творчасць садзейнічае ўмацаванню дружбы і супрацоўніцтва паміж нашымі краінамі", - падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.

Прэзідэнт пажадаў народнай артыстцы добрага здароўя, натхнення, шчасця і дабрабыту.

Разделы:

Прэзідэнт