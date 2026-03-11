3.73 BYN
2.93 BYN
3.39 BYN
Прэзідэнт Беларусі павіншаваў з юбілеем Ірыну Алфёраву
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка накіраваў віншаванні народнай артыстцы Расіі Ірыне Алфёравай з днём нараджэння. Аб гэтым піша БЕЛТА са спасылкай на прэс-службу беларускага лідара.
"З'яўляючыся надзвычай яркай і шматграннай асобай, Вы бліскуча праявілі свае здольнасці ў тэатры і кіно, - гаворыцца ў віншаванні. - Створаныя Вамі запамінальныя вобразы сталі для мільёнаў паклоннікаў ідэалам жаноцкасці і прыгажосці, здабылі сапраўдную народную любоў".
"Беларускія гледачы ведаюць і цэняць Вас як таленавітую актрысу, чыя творчасць садзейнічае ўмацаванню дружбы і супрацоўніцтва паміж нашымі краінамі", - падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.
Прэзідэнт пажадаў народнай артыстцы добрага здароўя, натхнення, шчасця і дабрабыту.