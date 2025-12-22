Прэзідэнт Беларусі: Пракуратура павінна быць сапраўдным штабам, і не толькі ў барацьбе з карупцыяй

"Пракуратура, не закранаючы тут пералік тваіх задач, пра якія мне фармальна тут напісалі ў Адміністрацыі Прэзідэнта (я гэта і сам ведаю), павінна быць сапраўдным штабам. І не толькі па барацьбе з карупцыяй. Пракуратура павінна на сябе ўзяць шэраг паўнамоцтваў, якія цяпер ускладзены або нейкім чынам (жыццё так склалася) перанесены на апарат Савета бяспекі. Ты гэта павінен бачыць знізу. Я гэта бачу. Што часам мы забывалі аб генеральным пракуроры, аб пракуратуры. Хоць Андрэй Іванавіч (былы генпракурор Андрэй Швед. - Заўвага БЕЛТА) - бо не стаў бы ён займаць пасаду старшыні Вярхоўнага Суда - ён такі патрыятычны чалавек і нямала зрабіў у Генеральнай пракуратуры для таго, каб яна працавала інтэнсіўна", - сказаў Прэзідэнт.