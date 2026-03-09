Прэзідэнт Беларусі прыняў даклад па пытаннях дзейнасці Нацбанка

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/95ac0c83-6f4e-4ecd-a63d-519577b47b7c/conversions/91486072-3198-47cc-b470-b15713622e2e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/95ac0c83-6f4e-4ecd-a63d-519577b47b7c/conversions/91486072-3198-47cc-b470-b15713622e2e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/95ac0c83-6f4e-4ecd-a63d-519577b47b7c/conversions/91486072-3198-47cc-b470-b15713622e2e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/95ac0c83-6f4e-4ecd-a63d-519577b47b7c/conversions/91486072-3198-47cc-b470-b15713622e2e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка прыняў даклад па пытаннях бягучай дзейнасці Нацыянальнага банка ў кантэксце задач эканамічнага развіцця краіны. Аб гэтым паведамляе БЕЛТА.

Акрамя старшыні праўлення Нацбанка Рамана Галоўчанкі, сярод удзельнікаў мерапрыемства прэм'ер-міністр Аляксандр Турчын, кіраўнік Адміністрацыі Прэзідэнта Дзмітрый Крутой, першы віцэ-прэм'ер Мікалай Снапкоў і першы намеснік старшыні праўлення Нацбанка Аляксандр Ягораў. Варта таксама адзначыць, што 10 сакавіка споўніўся роўна год з моманту прызначэння Рамана Галоўчанкі старшынёй праўлення Нацбанка. Дагэтуль ён узначальваў урад.

"Калі гаварыць проста, пры змене прэм'ер-міністра і асобных членаў урада хацелася б не страціць тыя пытанні, якія важныя для развіцця нашай краіны. Таму гэтая тэма для нашай сустрэчы навеяна маімі размовамі з Раманам Аляксандравічам, які нагадаў, што ёсць вельмі важныя пытанні, якія трэба трымаць у полі зроку. Якія, у сваю чаргу, некалі былі даручаны для кантролю Раману Аляксандравічу", - сказаў Прэзідэнт.

"Давайце абмяркуем, асабліва гэтыя пытанні, што датычацца вырашэння ў найбліжэйшы час. І яны знаходзяцца, калі можна сказаць, па-за контурам Беларусі, за межамі Беларусі. Перш за ўсё гэта Блізкі Усход, наогул Усход, Афрыка, Азія. Тыя краіны, куды мы павінны ісці, рэалізуючы нашу прадукцыю і ствараючы сумесныя прадпрыемствы. І тыя краіны, якія гатовы інвесціраваць у Беларусь", - адзначыў кіраўнік дзяржавы.

Прэзідэнт звярнуў увагу, што ў Нацыянальным банку шмат спецыялістаў, якія разбіраюцца не толькі непасрэдна ў банкаўскай сферы, але і ў многіх іншых сферах. Таму іх патэнцыял неабходна задзейнічаць: "Кажуць, што ў банку ў нас спецыялістаў дастаткова перадавых. І яны гатовы ствараць цэнтры апрацоўкі даных. Прынамсі, кантраляваць, як гэты працэс ідзе. Шэраг іншых праектаў. Я чалавек у гэтых адносінах, можна сказаць, прагны. Я не хацеў бы страціць спецыялістаў Нацыянальнага банка, якія ў нас напаўсілы задзейнічаны. І не таму, што яны не хочуць працаваць. Яны могуць".

"Трэба не страціць нам Нацыянальны банк, каб у гэты няпросты час яны дапамаглі нам перш за ўсё ў эканоміцы і фінансах. Яшчэ раз хачу папярэдзіць, каб у нас не было тут нейкіх непаразуменняў. Вырашэнне пытанняў за намі. Вырашаць будзем усе разам, усе гэта добра разумеюць. Калі што, то я за здаровую канкурэнцыю - хто лепш і больш якасна можа прапанаваць якую-небудзь тэму і вырашыць тое ці іншае пытанне, акрамя асноўных сваіх абавязкаў", - заявіў Аляксандр Лукашэнка.